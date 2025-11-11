Новый график движения поездов в Днепропетровской области затронул ряд рейсов, временно изменивших направления или пункты отправления и прибытия.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области введен с 11 ноября на экспрессах, пользующихся популярностью у пассажиров, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Телеграмм.

С 11 ноября введен новый график движения поездов в Днепропетровской области и маршрутах нескольких пригородных экспрессов, в том числе сообщение Dnipro City. Как сообщает "Укрзализныця", корректировка графика движения связана с текущей ситуацией безопасности в регионе.

Изменения коснулись ряда рейсов, временно изменивших направления или пункты отправления и прибытия.

В период с 11 по 17 ноября экспрессы курсируют по обновленным маршрутам:

№7202 будет следовать за Днепром — Синельниковым-1 вместо Каменско-Пассажирского — Синельниковым-1.

Для пассажиров, которым удобнее отправляться из Каменского, предусмотрены альтернативные №6008 Каменское – Днепр-Главный и №6016 Каменское – Днепр-Главный.

Также был изменен рейс поезда №6536, отныне курсирующий между станциями Запорожья-2 и Синельниково-1, вместо предыдущего направления Запорожья-2 — Лозовая.

Кроме того, с 15 по 17 ноября составы №7206 и №7208 будут выполнять сообщение Днепро-Главный — Синельниково-1, заменив предварительный маршрут Каменское-Пассажирское — Синельниково-1. В качестве альтернативы для жителей Каменского предлагают воспользоваться экспрессом №6038 Каменское — Днепр-Главный.

В то же время, несколько рейсов временно отменены. 11, 12, 13, 14 и 17 ноября не будет курсировать №7303 по маршруту Днепр-Главный — Каменское-Пассажирское. Вместо этого пассажиры могут воспользоваться рейсом №6005, следующим тем же направлением.

