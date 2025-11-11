Жителям рекомендуют подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 12 ноября.

В Одесской области на 12 ноября планируется график отключения света в Одесской области, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Килийская община и Окнянский поселковый совет .

График предусматривает проведение профилактических и ремонтных работ в сетях, чтобы обеспечить стабильную работу электроснабжения и избежать аварий.

В Килийской общине электричество не будет подаваться с 08:00 до 19:00 в селе Шевченково (улицы Уютная, Консервная, О. Дубового, 8-го Марта, Виноградная, Дружбы, И. Франко, Измаильская, Киевская, Одесская, Садовая, Татарбунарская, Татарбунарская, переулок Востания) и в селе Помазаны на ул. Виноградная.

В пределах Окнянского общества отключение будет продолжаться с 08:00 до 19:00 в селе Федоровка (улицы Дачная и Охотничья) и Унтиловка (улицы Унтиловка и Шевченко).

В с. Черная и Дигоры электроснабжение будет приостановлено до 17:00 по адресу: Черная - ул. Зеленая, Солнечная, Черная, Юрия Пласкаря, Ярослава Мудрого; Дигоры – ул. Дигоры, Озерная, Радостная.

В с. Сагайдак, Топалы и Гавиносы планируются обесточивания с 08:00 до 17:00, охватывая ул. Винницкая, Родниковая, Калиновская, Радужная, Солнечная, Тополя, Тростянецкая, Центральная, Вечерняя, Водопроводная, Луговая, Молодежная, Озерная, Парковая, Садовая, Сосновая, Старая Водопроводная, Школьная.

Поселки Новый Орач, Одаи и Окны почувствуют отключение с 08:00 до 19:00 на улицах Грушевского, Победы, Яблонева, Леси Украинки, Героев Украины, а в селе Новосамарка - на Диканька, Молдованка, Самарская, Софинталь; в Ивановке - Виноградная, Вишневая, Лесная, Лесная; в Александровке - Полевая, Садовая.

Жителям рекомендуют подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 12 ноября, использовать альтернативные источники освещения и следить за обновлениями на официальном сайте ДТЭК.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: украинцам доступна гуманитарная помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто готов оказать поддержку в ноябре.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: сколько получат украинцы в ноябре.