Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Запорожье связано с увеличением затрат на производство, сезонными колебаниями и логистическими трудностями.

В Запорожье за ​​последний месяц зафиксировали существенное подорожание продуктов в ключевых категориях, сообщают аналитики рынка, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Больше всего изменения затронули овощи, молочные изделия и крупы.

Средняя стоимость красных помидоров выросла до 133,67 грн за килограмм, тогда как в октябре этот показатель составил 93,62. В разных супермаркетах стоимость значительно отличается: от 104 гривны у Novus до 155,10 у Auchan. В месяц средняя цена повысилась на 76,22.

Молочные продукты также прибавили в стоимости. Масло Яготинское 73% подорожало до 115,03 грн за упаковку 200 г, что на 2,08 больше, чем в октябре. Дешевле всего оно стоит у Novus — 114, а самое дорогое — в Metro, где цена достигла 116,48.

Среди круп зафиксировали рост расценок на манку и пшено. Манка «Хуторок» (800 г) стоит в среднем 37,68 грн, что на 0,69 больше, чем в прошлом месяце. Пшено (1 кг) подорожало на 3,67 и теперь продается по средней цене 29,53.

Из овощей наиболее ощутимое удорожание наблюдается на гладкие огурцы. Средний ценник за килограмм вырос до 138 гривен, что на 39,30 больше чем в октябре. В Megamarket огурцы стоят 138 гривен, у Auchan и Metro – 51,80–58,65, разница объясняется региональными особенностями снабжения.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Запорожье связано с увеличением затрат на производство, сезонными колебаниями и логистическими трудностями. Особенно это видно на овощах и молочной продукции, где поставщики вынуждены корректировать цены почти еженедельно.

