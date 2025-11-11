Эта денежная помощь для ВПЛ в Киевской области призвана помочь людям справиться с дополнительными расходами в холодный период года.

Кабинет Министров Украины принял решение о запуске новой денежной помощи для ВПЛ в Киевской области под названием «Зимняя поддержка», пишет Politeka.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Программа предусматривает выплату единовременного пособия в размере 6500 гривен каждому получателю. Эта денежная помощь для ВПЛ в Киевской области призвана помочь людям справиться с дополнительными затратами в холодный период года, когда растет потребность в лекарствах, теплой одежде, обуви и других вещах первой необходимости.

По словам первого вицепремьера — министерки экономики Украины Юлии Свириденко, программа разработана для тех украинцев, которые сейчас находятся в самой сложной жизненной ситуации и больше нуждаются в помощи государства.

В рамках проекта финансовую поддержку получат следующие категории граждан:

дети-сироты;

дети, находящиеся на попечении;

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в приемных семьях;

дети внутри перемещенных лиц;

взрослые внутриперемещенные лица с инвалидностью;

одинокие пенсионеры, не имеющие родственников или опекунов.

В общей сложности программа охватит около 660 тысяч украинцев по всей стране. Это позволит тысячам семей получить своевременную поддержку в преддверии зимних месяцев, когда расходы на основные потребности традиционно растут.

Получить помощь можно без предоставления заявлений или дополнительных документов. Выплаты будут начисляться автоматически на основании данных, хранящихся в Пенсионном фонде Украины. Такой подход позволяет избежать бюрократических процедур и обеспечить оперативное перечисление средств всем, кто имеет на это право.

Начало выплат запланировано на декабрь этого года. Граждане смогут свободно использовать полученные средства — для приобретения медикаментов, теплой одежды, обуви или других необходимых товаров.

