Работа для пенсионеров в Кривом Роге становится все более актуальной темой, ведь многие местные хотят оставаться активными.

В Кривом Роге есть немало предложений работы для пенсионеров, которые не хотят сидеть дома, сообщает Politeka.

Как свидетельствует платформа work.ua, работа для пенсионеров в Кривом Роге предполагает разные направления, от технических профессий до транспортных и сервисных должностей.

К примеру, вакансия машиниста питателя станет хорошим вариантом для тех, кто имеет техническое образование или опыт на производстве.

В этой роли нужно следить за питателями, производить их пуск и остановку, контролировать равномерную подачу материалов в дробилки, конвейеры, грохоты, мельницы, сушильные барабаны и другое оборудование.

Также важно своевременно выявлять и устранять мелкие неисправности, чтобы процесс не останавливался. Предприятие ожидает кандидатов с профтехобразованием или готовых учиться на месте.

Наличие удостоверения по профессии "машинист питателя" третьего разряда будет преимуществом, как и год опыта по специальности. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, стабильную зарплату 23 249 и оплачиваемый отпуск от 24 дней и комментацию аренды жилья.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Кривом Роге – должность монтажника ВОЛС. Эта должность подходит людям с техническими навыками и желанием работать в динамичной среде.

Требования минимальны: базовое техническое образование, готовность осваивать новое, умение воспользоваться перфоратором, внимательность и ответственность. Заработная плата состоит из ставки 18 000 и бонусов, которые могут составлять от 10 000 до 25 000 и выше.

Не менее привлекательной выглядит вакансия в сфере логистики. Известная компания «Фокстрот» ищет водителей-экспедиторов с категорией ВС. Зарплата составляет от 25 000 до 40 000 в зависимости от опыта и навыков.

