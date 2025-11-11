Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Запоріжжі пов’язане зі збільшенням витрат на виробництво, сезонними коливаннями та логістичними труднощами

У Запоріжжі за останній місяць зафіксували суттєве подорожчання продуктів у ключових категоріях, повідомляють аналітики ринку, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Найбільше зміни торкнулися овочів, молочних виробів та круп.

Середня вартість на червоні помідори зросла до 133,67 грн за кілограм, тоді як у жовтні цей показник становив 93,62. У різних супермаркетах вартість значно відрізняється: від 104 гривні у Novus до 155,10 у Auchan. За місяць середня ціна підвищилася на 76,22.

Молочні продукти також додали у вартості. Масло «Яготинське» 73% подорожчало до 115,03 грн за упаковку 200 г, що на 2,08 більше, ніж у жовтні. Найдешевше воно коштує у Novus — 114, а найдорожче — у Metro, де ціна сягнула 116,48.

Серед круп зафіксували зростання розцінок на манку та пшоно. Манка «Хуторок» (800 г) коштує в середньому 37,68 грн, що на 0,69 більше, ніж минулого місяця. Пшоно (1 кг) подорожчало на 3,67 і тепер продається за середньою ціною 29,53.

З овочів найбільш відчутне подорожчання спостерігається на гладкі огірки. Середній цінник за кілограм зріс до 138 гривень, що на 39,30 більше, ніж у жовтні. У Megamarket огірки коштують 138 гривень, у Auchan та Metro — 51,80–58,65, різниця пояснюється регіональними особливостями постачання.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Запоріжжі пов’язане зі збільшенням витрат на виробництво, сезонними коливаннями та логістичними труднощами. Особливо це помітно на овочах та молочній продукції, де постачальники змушені коригувати ціни майже щотижня.

