У Кривому Розі є чимало пропозицій роботи для пенсіонерів, які не хочуть сидіти вдома, повідомляє Politeka.

Як свідчить платформа work.ua, робота для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає різні напрями, від технічних професій до транспортних і сервісних посад.

Наприклад, вакансія машиніста живильника стане гарним варіантом для тих, хто має технічну освіту або досвід на виробництві.

У цій ролі потрібно стежити за живильниками, проводити їхній пуск і зупинку, контролювати рівномірну подачу матеріалів у дробарки, конвеєри, грохоти, млини, сушильні барабани та інше обладнання.

Також важливо своєчасно виявляти й усувати дрібні несправності, щоб процес не зупинявся. Підприємство очікує кандидатів із профтехосвітою або готових навчатися на місці.

робота, завод, працевлаштування

Наявність посвідчення за професією «машиніст живильника» третього розряду буде перевагою, як і рік досвіду за фахом. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, стабільну зарплату 23 249 та оплачувану відпустку від 24 днів та коменсацію оренди житла.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Кривому Розі - посада монтажника ВОЛЗ. Ця посада підходить людям із технічними навичками та бажанням працювати в динамічному середовищі.

Вимоги мінімальні: базова технічна освіта, готовність освоювати нове, вміння користуватися перфоратором, уважність і відповідальність. Заробітна плата складається зі ставки 18 000 та бонусів, які можуть сягати від 10 000 до 25 000 і вище.

Не менш привабливою виглядає вакансія у сфері логістики. Відома компанія «Фокстрот» шукає водіїв-експедиторів із категорією ВC. Зарплата становить від 25 000 до 40 000, залежно від досвіду та навичок.

