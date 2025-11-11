Робота для пенсіонерів у Кривому Розі стає дедалі актуальнішою темою, адже багато місцевих хочуть залишатися активними.

У Кривому Розі є чимало пропозицій роботи для пенсіонерів, які не хочуть сидіти вдома, повідомляє Politeka.

Як свідчить платформа work.ua, робота для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає різні напрями, від технічних професій до транспортних і сервісних посад.

Наприклад, вакансія машиніста живильника стане гарним варіантом для тих, хто має технічну освіту або досвід на виробництві.

У цій ролі потрібно стежити за живильниками, проводити їхній пуск і зупинку, контролювати рівномірну подачу матеріалів у дробарки, конвеєри, грохоти, млини, сушильні барабани та інше обладнання.

Також важливо своєчасно виявляти й усувати дрібні несправності, щоб процес не зупинявся. Підприємство очікує кандидатів із профтехосвітою або готових навчатися на місці.

Наявність посвідчення за професією «машиніст живильника» третього розряду буде перевагою, як і рік досвіду за фахом. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, стабільну зарплату 23 249 та оплачувану відпустку від 24 днів та коменсацію оренди житла.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Кривому Розі - посада монтажника ВОЛЗ. Ця посада підходить людям із технічними навичками та бажанням працювати в динамічному середовищі.

Вимоги мінімальні: базова технічна освіта, готовність освоювати нове, вміння користуватися перфоратором, уважність і відповідальність. Заробітна плата складається зі ставки 18 000 та бонусів, які можуть сягати від 10 000 до 25 000 і вище.

Не менш привабливою виглядає вакансія у сфері логістики. Відома компанія «Фокстрот» шукає водіїв-експедиторів із категорією ВC. Зарплата становить від 25 000 до 40 000, залежно від досвіду та навичок.

