Для оформления денежной помощи для ВПЛ в Одесской области переселенцу необходимо выполнить несколько шагов.

Продолжается реализация государственной программы денежной помощи для внутриперемещенных лиц, в частности, в Одесской области переселенцы продолжают получать выплаты от государства, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как отмечают в ведомстве, размер государственной помощи остается неизменным и составляет 2 тысячи гривен для взрослого населения и 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью. Эта финансовая поддержка является важной составляющей государственной политики помощи украинцам, которые потеряли свои дома из-за войны или оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области предоставляется сроком до трех месяцев. После этого трудоспособные перемещенные лица должны подтвердить свою активную позицию на рынке труда. В частности, государство требует, чтобы получатели пособия либо трудоустроились, либо зарегистрировались как физические лица-предприниматели, либо встали на учет в центре занятости. В случае невыполнения этих условий выплаты прекращаются автоматически.

Чтобы получить денежную помощь для ВПЛ в Одесской области, переселенцы могут воспользоваться одним из двух способов.

Первый – подать заявку онлайн через мобильное приложение Дия, позволяющее сделать это быстро и без посещения государственных учреждений.

Второй вариант — подать документы оффлайн, обратившись в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП), отдел социальной защиты или органы местной власти по месту фактического проживания.

Для оформления выплат переселенцу необходимо иметь паспорт гражданина Украины, справку ВПЛ, а в случае получения пособия на ребенка – свидетельство о его рождении. Средства перечисляются на банковскую карточку «єПідтримка», с которой можно совершать покупки или оплачивать необходимые услуги.

Пенсионный фонд также отмечает, что внутренне перемещенные лица должны своевременно сообщать о любых изменениях в своих персональных данных или жизненных обстоятельствах, которые могут повлиять на право получения выплат. Это касается смены фамилии, имени, места жительства или регистрации, оформления нового паспорта или выезда за границу. Если такая информация не будет предоставлена ​​вовремя, начисление пособия может быть временно приостановлено до уточнения данных.

