Повторно графік відключення світла в Полтавській області на 12 листопада буде уточнюватися у разі оновлень на сайті АТ «Полтаваобленерго».

Графік відключення світла в Полтавській області на 12 листопада оприлюднено для споживачів Скороходівської селищної ради, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією АТ «Полтаваобленерго», тимчасові перерви у подачі електроенергії заплановані у зв’язку з проведенням ремонтних, технічних та профілактичних робіт на обладнанні.

Роботи виконуватимуться на різних ділянках мереж у населених пунктах громади. Електропостачання тимчасово буде припинено з 08:00 до 17:00 у селах Підгірне, Андрійки, Винники, Кащівка, Миргородщина, Нова Україна, Рибалки, Вільниця, Петрівка, а також у селищі Скороходове. Перерви можливі на вулицях Підгірна, Космонавтів, Садова, Миру, Заозерна, Софіївська, Горького, Полтавська, Молодіжна, Привокзальна, Ярова, Перемоги та інших.

Крім того, у той же час ремонтні бригади працюватимуть у селах Бреусівка, Мальці, Панасівка, Пригарівка, Сушки, Улинівка, Красносілля, Лозки, Олександрівка Друга, Хмарине, Чечужине. У зазначених населених пунктах здійснюватимуть капітальні ремонти, технічне обслуговування мереж та розчищення трас повітряних ліній.

За даними компанії, більшість робіт передбачено річною програмою ремонтів оператора системи розподілу. В окремих місцях виконуватиметься усунення дефектів та профілактичні заходи для підвищення надійності живлення споживачів.

Орієнтовне завершення всіх робіт — до 17:00, окремі ділянки можуть бути відновлені раніше. У разі несприятливих погодних умов або технічних змін терміни можуть коригуватися. Повторно графік відключення світла в Полтавській області на 12 листопада буде уточнюватися у разі оновлень на сайті АТ «Полтаваобленерго».

