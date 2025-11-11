Повторно график отключения света в Полтавской области на 12 ноября будет уточняться при обновлениях на сайте АО «Полтаваоблэнерго».

График отключения света в Полтавской области на 12 ноября обнародован для потребителей Скороходовского поселкового совета, сообщает Politeka.

Согласно информации АО "Полтаваоблэнерго", временные перерывы в подаче электроэнергии запланированы в связи с проведением ремонтных, технических и профилактических работ на оборудовании.

Работы будут выполняться на разных участках сетей в населенных пунктах. Электроснабжение временно будет прекращено с 08:00 до 17:00 в селах Подгорное, Андрюши, Винники, Кащевка, Миргородщина, Новая Украина, Рыбалки, Вольница, Петровка, а также в поселке Скороходово. Перерывы возможны на улицах Подгорная, Космонавтов, Садовая, Мира, Заозерная, Софиевская, Горького, Полтавская, Молодежная, Привокзальная, Яровая, Победы и других.

Кроме того, в то же время ремонтные бригады будут работать в селах Бреусовка, Мальцы, Панасовка, Пригаревка, Сушки, Улиновка, Красноселье, Лозки, Александровка Вторая, Хмарино, Чечужине. В указанных населенных пунктах будут осуществляться капитальные ремонты, техническое обслуживание сетей и расчистка трасс воздушных линий.

По данным компании, большинство работ предусмотрено годовой программой ремонтов оператора системы распределения. В отдельных местах будет выполняться устранение дефектов и меры по повышению надежности питания потребителей.

Ориентировочное завершение всех работ – до 17:00, отдельные участки могут быть восстановлены раньше. В случае неблагоприятных погодных условий или технических изменений, сроки могут корректироваться. Повторно график отключения света в Полтавской области на 12 ноября будет уточняться в случае обновления на сайте АО «Полтаваоблэнерго».

