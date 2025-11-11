Благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» оголосив про старт нового проєкту, який передбачає видачу гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Кривому Розі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається в рамках нового проєкту благодійного фонду «Карітас Кривий Ріг» , повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці Фейсбук.

Благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» оголосив про старт нового проєкту під назвою «Гуманітарне реагування на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026 років».

Мета ініціативи — підтримати вразливі родини під час холодного сезону. Особлива увага приділяється оплаті електроенергії, яка стала єдиним джерелом тепла після руйнування централізованої системи опалення у багатьох громадах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надаватиметься мешканцям Криворізького району в місті Зеленодольськ на Дніпропетровщині, однієї з найбільш постраждалих територій.

Пріоритет віддаватиметься родинам та особам, які потрапляють у категорії підвищеного ризику:

люди з інвалідністю першої та другої групи;

особи з тяжкими або хронічними захворюваннями;

громадяни віком від 60 років;

жінки з груп ризику, включно з самотніми матерями, опікунами, вагітними та годуючими;

сім’ї з дітьми до трьох років;

багатодітні родини, у яких виховуються три і більше дітей до 18 років.

Проєкт передбачає адресну підтримку та спрямований на забезпечення базових умов проживання взимку. За словами організаторів, фінансова допомога дозволить мешканцям покрити витрати на електроопалення, зберегти тепло в оселях та підготувати домівки до холодного періоду.

Підтримка надається відповідно до списків, сформованих місцевою владою.

