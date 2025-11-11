Благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог» объявил о старте нового проекта, предусматривающего выдачу гуманитарной помощи для пенсионеров в Кривом Роге.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге предоставляется в рамках нового проекта благотворительного фонда «Каритас Кривой Рог», сообщает Politeka.net.

Благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" объявил о старте нового проекта под названием "Гуманитарное реагирование на критические нужды пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме 2025-2026 годов".

Цель инициативы – поддержать уязвимые семьи во время холодного сезона. Особое внимание уделяется оплате электроэнергии, ставшей единственным источником тепла после разрушения централизованной системы отопления во многих общинах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров будет предоставляться жителям Криворожского района в городе Зеленодольск на Днепропетровщине, одной из наиболее пострадавших территорий.

Приоритет будет отдаваться семьям и лицам, попадающим в категории повышенного риска:

люди с инвалидностью первой и второй группы;

лица с тяжелыми или хроническими заболеваниями;

граждане от 60 лет;

женщины из групп риска, включая одиноких матерей, опекунов, беременных и кормящих;

семьи с детьми младше трех лет;

многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей до 18 лет.

Проект предусматривает адресную поддержку и направлен на обеспечение базовых условий зимой. По словам организаторов, финансовая помощь позволит жильцам покрыть расходы на электроотопление, сохранить тепло в домах и подготовить дома к холодному периоду.

Поддержка предоставляется в соответствии со списками, сформированными местными властями.

