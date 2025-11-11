Місцевим жителям надали графік відключення газу на 12 листопада в Рівненській області, який буде діяти впродовж дня і створить побутові незручності.

Графік відключення газу на 12 листопада в Рівненській області буде діяти через технічне обслуговування систем розподілу, повідомляє Politeka.

Як проінофрмували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі україни", фахівці компанії проведуть планові роботи, тож місцевим варто бути до цого готовими.

Графік відключення газу на 12 листопада в Рівненській області стосується двох населених пунктів. За інформацією "Газмережі", у селі Грушвиця Друга газопостачання буде припинено з 09:00.

На час проведення робіт без блакитного палива залишаться 56 споживачів. Обмеження стосуватиметься будинків на вулицях Середній Гай і Шевченка.

Фахівці наголошують, що роботи мають плановий характер і спрямовані на підвищення безпеки. Після завершення технічних заходів постачання відновлять у повному обсязі.

Також графік відключення газу на 12 листопада в Рівненській області передбачає роботи у смт Рокитне. Тут ремонт триватиме з 09:00, і тимчасово без блакитного палива залишаться 145 споживачів.

Незручності стосуватимуться будинків на вулицях Патріотична, Нова, Івана Франка, а також на провулках Новий, Вільний і Франка.

Газівники Рокитнівської дільниці запевнили, що роботи виконають у стислі терміни, а після їх завершення постачання відновлять одразу після перевірки системи.

Представники ТОВ "Газорозподільні мережі України" звернулися до мешканців із проханням забезпечити фахівцям доступ до помешкань, щоб роботи пройшли швидше. Також радять заздалегідь перекрити газові крани та перевірити стан обладнання після відновлення подачі.

