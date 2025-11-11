Местным жителям предоставили график отключения газа на 12 ноября в Ровенской области, который будет действовать в течение дня и создаст бытовые неудобства.

График отключения газа на 12 ноября в Ровенской области будет действовать из-за технического обслуживания систем распределения, сообщает Politeka.

Как проинофрмировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети украины", специалисты компании проведут плановые работы, так что местным стоит быть к этому готовыми.

График отключения газа на 12 ноября в Ровенской области относится к двум населенным пунктам. По информации "Газсети", в селе Грушвица Вторая газоснабжение будет прекращено с 09:00.

На время проведения работ без голубого топлива останутся 56 потребителей. Ограничения будут касаться домов на улицах Средний Гай и Шевченко.

Специалисты отмечают, что работы носят плановый характер и направлены на повышение безопасности. После завершения технических мер поставки возобновят в полном объеме.

Также график отключения газа на 12 ноября в Ровенской области предусматривает работы в пгт Рокитное. Здесь ремонт будет продолжаться с 09:00, и временно без голубого топлива останутся 145 потребителей.

Неудобства будут касаться домов на улицах Патриотическая, Новая, Ивана Франко, а также на переулках Новый, Свободный и Франко.

Газовщики Ракитновского участка заверили, что работы выполнят в сжатые сроки, а после их завершения поставки возобновят сразу после проверки системы.

Представители ООО "Газораспределительные сети Украины" обратились к жителям с просьбой обеспечить специалистам доступ в дома, чтобы работы прошли быстрее. Также советуют заранее перекрыть газовые краны и проверить состояние оборудования после возобновления подачи.

