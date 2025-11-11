График отключения газа на 12 ноября в Ровенской области будет действовать из-за технического обслуживания систем распределения, сообщает Politeka.
Как проинофрмировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети украины", специалисты компании проведут плановые работы, так что местным стоит быть к этому готовыми.
График отключения газа на 12 ноября в Ровенской области относится к двум населенным пунктам. По информации "Газсети", в селе Грушвица Вторая газоснабжение будет прекращено с 09:00.
На время проведения работ без голубого топлива останутся 56 потребителей. Ограничения будут касаться домов на улицах Средний Гай и Шевченко.
Специалисты отмечают, что работы носят плановый характер и направлены на повышение безопасности. После завершения технических мер поставки возобновят в полном объеме.
Также график отключения газа на 12 ноября в Ровенской области предусматривает работы в пгт Рокитное. Здесь ремонт будет продолжаться с 09:00, и временно без голубого топлива останутся 145 потребителей.
Неудобства будут касаться домов на улицах Патриотическая, Новая, Ивана Франко, а также на переулках Новый, Свободный и Франко.
Газовщики Ракитновского участка заверили, что работы выполнят в сжатые сроки, а после их завершения поставки возобновят сразу после проверки системы.
Представители ООО "Газораспределительные сети Украины" обратились к жителям с просьбой обеспечить специалистам доступ в дома, чтобы работы прошли быстрее. Также советуют заранее перекрыть газовые краны и проверить состояние оборудования после возобновления подачи.
Последние новости Украины:
Также Politeka писала, подорожание проезда в Ровно: обновленные тарифы уже действуют в городе, все подробности
Как сообщала Politeka, повышение тарифов на свет в Ровенской области: важное объявление