Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 листопада свідчить про поступове похолодання та змінні погодні умови, повідомляє Politeka.

Інформацію про українцям надають на сайті Метеофор.

Середньодобові температури коливатимуться від +11 до +3 градусів за Цельсієм.

У середу, 12 листопада, повітря прогріється до +11°C, вітер північно-західний, пориви до 7 м/с, опадів очікується 1,6 мм. Наступного дня стовпчики термометрів залишаться на +11°C, повітряні потоки змінять напрямок на південно-західний, пориви до 5 м/с, опадів не передбачається.

У п’ятницю, 14 листопада, температура опуститься до +6°C, вітер південний із силою 6 м/с, без опадів. Субота та неділя принесуть +9°C і +5°C відповідно, повітряні потоки залишатимуться південними, пориви 7–9 м/с, опади не прогнозуються.

На початку наступних семи днів стовпчики термометрів покажуть +8°C у понеділок, +3°C у вівторок та +12°C у середу. ПОвітряні потоки переважно південні, пориви до 15 м/с, невеликі опади можливі лише в середу — близько 3 мм.

Отже, протягом тижня мешканцям Запоріжжя варто очікувати коливання температури, переважання південного вітру та окремі невеликі опади, особливо ближче до середи. Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 листопада підкреслює необхідність теплішого одягу та обережності на дорогах у дні з поривчастим вітром.

У цілому тиждень очікується холодніший за попередній із переважно сухою погодою та невеликими опадами лише в окремі дні. Температура коливатиметься, проте сильних дощів не передбачається.

