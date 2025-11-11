Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 12 по 18 ноября подчеркивает необходимость более теплой одежды и осторожности на дорогах.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 12 по 18 ноября свидетельствует о постепенном похолодании и переменных погодных условиях, сообщает Politeka.

Информацию об украинцам предоставляют на сайте Метеофор .

Среднесуточные температуры будут колебаться от +11 до +3 градусов Цельсия.

В среду, 12 ноября, воздух прогреется до +11°C, ветер северо-западный, порывы до 7 м/с, осадков ожидается 1,6 мм. На следующий день столбики термометров останутся на +11°C, воздушные потоки изменят направление юго-западного, порывы до 5 м/с, осадков не предполагается.

В пятницу, 14 ноября, температура опустится до +6°C, ветер южный с силой 6 м/с, без осадков. Суббота и воскресенье принесут +9°C и +5°C соответственно, воздушные потоки будут оставаться южными, порывы 7–9 м/с, осадки не прогнозируются.

В начале следующих семи дней столбики термометров покажут +8°C в понедельник, +3°C во вторник и +12°C в среду. Воздушные потоки преимущественно южные, порывы до 15 м/с, небольшие осадки возможны только в среду около 3 мм.

Следовательно, в течение недели жителям Запорожья следует ожидать колебания температуры, преобладания южного ветра и небольшие осадки, особенно ближе к среде. Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 12 по 18 ноября подчеркивает необходимость более теплой одежды и осторожности на дорогах в дни с порывистым ветром.

В целом неделя ожидается холоднее предыдущей с преимущественно сухой погодой и небольшими осадками только в отдельные дни. Температура будет колебаться, но сильных дождей не предвидится.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: самые горячие вакансии с зарплатой до 18 300 гривен

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области: когда батареи станут теплыми.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Запорожье: на какие детали следует обратить внимание.