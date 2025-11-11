В Запорожье опубликовали новый график движения транспорта, что повлияет на удобство передвижения по городу, так что рассказываем детали.

Новый график движения транспорта в Запорожье будет действовать при почасовых отключениях электроэнергии, сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие «Запорожэлектротранс» подробно расписало новый график движения транспорта в Запорожье.

Когда будут выключать электричество в определенной очереди, то некоторый транспорт будет временно останавливаться. По новому графику движения в Запорожье, идет о:

Очередь 1.1 – троллейбусы №3, 8, 9, 11, 17, которые курсируют от площади Поляка до площади Запорожской, а также по проспекту Металлургов, улицам Портовой и Независимой Украины.

В очереди 1.2 есть трамваи №3, 10, 12, 14, 15, 16, которые ездят от Почтовой до Запорожской, Яценко и Патриотической до бульвара Центрального. В эту очередь также входят троллейбусы №3, 8, 14, которые двигаются от площади Фестивальной к Областной библиотеке.

В очереди 3.1 – троллейбусы №8 и №14 по Складской и Космической до Броневой. Очередь 3.2 трамваи №12 и №15, курсирующие по улицам Шевченко, Марии Заньковецкой (Верещагина) и проспекту Моторостроителей от Шевченко до Волшебной.

В очереди 4.1 трамвай №16, соединяющий Павлокичкаску, Мирослава Симчича и треугольник Огнеупорного завода с конечной Павел-Кичкас.

В пределах очереди 5.1 – трамваи №3, 14, 16 от Диагональной до Патриотической и бульвара Центрального. Также трамваи №10, 12, 14, 15 от Лукашевича до А. Совета.

Троллейбусы №3, 8, 9, 11, 17, ездящие на проспекте от улицы Мира до площади Фестивальной. В очереди 5.2 – троллейбусы №9, 11, 17 по улице Якова Новицкого, площади Профсоюзов и Седова.

В очереди 6.1 - трамваи №3, 10, 12, 14, 15, 16, следующие от площади Соборной до вокзала «Запорожье-1».

Троллейбусы №3, 8, 14 по этому же направлению, от остановки Магара до вокзала «Запорожье-1» и школы №70. В очереди 6.2 указан троллейбус №14, курсирующий Чумаченко, Парамонова и А. Говорухи.

