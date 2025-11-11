Причиной введения графика отключения света в Днепре на 12 ноября есть плановое техническое обслуживание и замена оборудования на электросетях города.

В Днепре 12 ноября запланирован график отключения света для жителей отдельных улиц из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Этот график охватывает центральные и жилые районы города .

Обесточивание произойдет с 08:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Бутакова (дома 2, 3, 6, 12, 17А, 21), ул. Веселка (дома 1, 36, 36А, 40), ул. Данила Самойловича (дома 20, 24, 26, 27, 32, 36, 40, 42, 48, 54), Дивизиони (дома 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133, 135, 137, 141-149 нечетные, 157).

Временные отключения в то же время электроэнергии затронут также ул. Павлова (1, 4, 12), Соломянская (92), переулок Вячеслава Тютина (21), ул. Мечникова (8), Пролискова (3, 4, 6, 9-11, 15-18, 21-23, 44, 58), Инженерная (2, 2А, 2Б, 2Д, 4А), ул. Квартальная (29А) и проспект Богдана Хмельницкого (113, 118Д, 118К, 119, 121, 123, 127).

При отключении жители рекомендуют заранее зарядить мобильные устройства и подготовить фонари или другие источники света.

Энергетики предупреждают, что возобновление электроснабжения может занять дополнительное время при непредвиденных обстоятельствах или авариях.

Советуем гражданам сообщать о проблемах или неисправностях в сети по телефону диспетчерской службы, чтобы оперативно устранить нарушения.

