Енергетики наголошують, що графік відключення світла в Кіровоградській області на 12 листопада необхідний для підтримки надійності електромереж та безпеки споживачів.

У Кіровоградській області на 12 листопада запланований графік відключення світла, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Кіровоградобленерго.

Графік передбачає проведення планових ремонтних робіт у кількох населених пунктах, щоб забезпечити стабільність мереж та безпечне функціонування електропостачання.

У селі Щасливе електрика буде відключена з 08:00 до 18:00 за адресами: вул. Лугова, 1; Молодіжна, 2, 4; Овнянська, 1-4, 6-9, 11, 14-15, 17, 22-23, 25, 30-32, 34, 37, 44, 46-47, 49-51, 55, 59, 61-64, 66-69, 71, 76; Польова, 1.

Також у Щасливому з 09:00 до 18:00 планується відключення за такими адресами: Героїв України, 2; Козацька, 1-3, 6, 9-11, 13-14; Набережна, 2-15; Перекопська, 1-2, 4, 6; Садова, 2-3, 5-6; Центральна, 1-2, 4-5, 7, 9, 11-14, 14а, 15-16, 19-33, 35-45; Шкільна, 1-13; Нагорна, 2, 5, 7, 9-14, 19, 21-22; Шевченко, 2, 4.

У місті Олександрія відключення відбудеться з 09:00 до 20:00 на вулиці 6-го Грудня за номерами: 138, 140, 140а, 142, 144, 146 та 150.

необхідний для підтримки надійності електромереж та безпеки споживачів. Мешканцям радять підготуватися до тимчасових перерв у постачанні електрики, обмежити використання потужних приладів та заздалегідь подбати про альтернативні джерела освітлення.

Крім того, у разі аварій або непередбачених обставин час відновлення живлення може змінюватися, тому слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах енергопостачальної компанії.

