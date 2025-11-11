Энергетики отмечают, что график отключения света в Кировоградской области на 12 ноября необходим для поддержания надежности электросетей и безопасности потребителей.

В Кировоградской области на 12 ноября запланирован график отключения света, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Кировоградоблэнерго.

График предусматривает проведение плановых ремонтных работ в нескольких населенных пунктах для обеспечения стабильности сетей и безопасного функционирования электроснабжения.

В селе Счастливое электричество будет отключено с 08:00 до 18:00 по адресу: ул. Луговая, 1; Молодежная, 2, 4; Овнянская, 1-4, 6-9, 11, 14-15, 17, 22-23, 25, 30-32, 34, 37, 44, 46-47, 49-51, 55, 59, 61-64, 66-69; Полевой, 1.

Также в Счастливом с 09:00 до 18:00 планируется отключение по таким адресам: Героев Украины, 2; Казачья, 1-3, 6, 9-11, 13-14; Набережная, 2-15; Перекопская, 1–2, 4, 6; Садовая, 2-3, 5-6; Центральная, 1-2, 4-5, 7, 9, 11-14, 14а, 15-16, 19-33, 35-45; Школьная, 1-13; Нагорная, 2, 5, 7, 9-14, 19, 21-22; Шевченко, 2, 4.

В городе Александрия отключение состоится с 09:00 до 20:00 на улице 6 декабря по номерам: 138, 140, 140а, 142, 144, 146 и 150.

Энергетики отмечают, что график отключения света в Кировоградской области на 12 ноября

необходим для поддержания надежности электросетей и безопасности потребителей. Жителям советуют подготовиться к временным перерывам в поставках электричества, ограничить использование мощных приборов и позаботиться об альтернативных источниках освещения.

Кроме того, в случае аварий или непредвиденных обстоятельств время возобновления питания может изменяться, следить за обновлениями на официальных ресурсах энергоснабжающей компании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.