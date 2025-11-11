Жителів просять наперед підготуватися до графіка відключення світла в Дніпропетровській області на 12 листопада.

У Дніпропетровській області на 12 листопада запланований графік відключення світла, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Графік включає кілька районів та населених пунктів і передбачає планові роботи з обслуговування та ремонту електромереж. Тривалість знеструмлень становитиме з 08:00 до 17:00, тому мешканцям радять завчасно підготуватися та спланувати використання електроприладів.

У Дніпровському районі електропостачання тимчасово припинять у таких місцях:

с. Новоолександрівка, вул. Садова 79А;

СТ «Лісова красуня», ділянка 8.

У Кам’янському районі відключення торкнуться м. П’ятихатки, вул. Олександрійська 65 та 67.

У Криворізькому районі вимкнення електрики передбачено в м. Чкаловка за адресами:

вул. Вільна 12;

вул. Набережна 13.

Енергетики наголошують жителям, що такі планові роботи необхідні для підтримки стабільності мереж і безпечного функціонування обладнання. Місцевим мешканцям рекомендують заздалегідь перевірити працездатність важливих побутових приладів, підготувати альтернативні джерела освітлення та обмежити використання електроприладів у години знеструмлень.

Крім того, у разі непередбачених обставин або аварійних ситуацій, час відновлення електропостачання може змінюватися, тому слід слідкувати за повідомленнями місцевих енергетичних служб.

Жителів просять наперед підготуватися до графіка відключення світла в Дніпропетровській області на 12 листопада. Зокрема, варто подбати про зарядку важливих приладів, які можуть знадобитися під час відсутності електрики.

