Жителям регіону надали інофрмацію про графік відключення газу з 12 до 14 листопада у Сумській області.

Графік відключення газу з 12 до 14 листопада у Сумській області охоплює кілька населених пунктів, де заплановані технічні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 12 до 14 листопада у Сумській області введуть для того, щоб в майбутньому система постачання працювала стобільно, без збоїв.

У Синівській територіальній громаді подачу блакитного палива тимчасово припинять у селі Саї. Без постачання залишаться мешканці вулиці Ювілейної, це орієнтовно 21 споживач.

Роботи розпочнуться о 08:00 12.11 і триватимуть до 17:00 того ж дня. Працівники закликають мешканців перекрити крани та дочекатися офіційного повідомлення про відновлення подачі.

У Дубовʼязівській громаді графік відключення газу з 12 до 14 листопада у Сумській області передбачає кілька етапів. З 09:00 до 17:00 12.11 без блакитного палива залишаться жителі селища Дубовʼязівка.

Наступного дня, 13.11, роботи триватимуть у Гамаліївці, де також буде тимчасово припинено розподіл з 09:00 до 17:00.

Третім пунктом у переліку стала Степанівська громада, де обмеження діятимуть 12.11 з 09:00 до 16:00 в селищі Степанівка. Незручності торкнуться жителів вулиці Квітневої, де під обмеження потрапить близько 66 споживачів.

Також це стосується вулиці Тараса Шевченка, де припинення газопостачання відбудеться для 40 абонентів. Далі передбачає тимчасове припинення подачі у Сімʼянівці. Роботи розпочнуться о 09:00 і завершаться о 17:00 14.11.

