Жителям региона предоставили инофрмацию о графике отключения газа с 12 по 14 ноября в Сумской области.

График отключения газа с 12 по 14 ноября в Сумской области охватывает несколько населенных пунктов, где запланированы технические работы, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 12 по 14 ноября в Сумской области будет введен для того, чтобы в будущем система поставок работала стабильно, без сбоев.

В Сыновской территориальной общине подачу голубого топлива временно прекратят в селе Саи. Без снабжения останутся жители улицы Юбилейной, это ориентировочно 21 потребитель.

Работы начнутся в 08:00 12:11 и продлятся до 17:00 того же дня. Работники призывают жителей перекрыть краны и дождаться официального уведомления о возобновлении подачи.

В Дубовязовской общине график отключения газа с 12 по 14 ноября в Сумской области предусматривает несколько этапов. С 09:00 до 17:00 12:11 без голубого топлива останутся жители поселка Дубовязовка.

На следующий день, 13.11, работы будут продолжаться в Гамалеевке, где также будет временно прекращено распределение с 09:00 до 17:00.

Третьим пунктом стала Степановская община, где ограничения будут действовать 12.11 с 09:00 до 16:00 в поселке Степановка. Неудобства коснутся жителей улицы Квитневой, где под ограничение попадет около 66 потребителей.

Также это касается улицы Тараса Шевченко, где прекращение газоснабжения произойдет для 40 абонентов. Далее предусматривает временное прекращение подачи в Семьяновке. Работы начнутся в 09.00 и завершатся в 17.00 14.11.

