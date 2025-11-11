Жителям кількох населених пунктів варто підготуватися до введення графіка відключень газу з 12 по 19 листопада у Івано-Франкіській області.

Графік відключення газу з 12 по 19 листопада у Івано-Франкіській області передбачає важливі планові роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 12 по 19 листопада у Івано-Франкіській області охоплює кілька сіл та міст, де фахівці проведуть технічні заходи.

В Івано-Франківську 12.11 з 09:00 до 16:00 газопостачання буде припинене на провулку Будівельний. Також без блакитного палива залишаться мішканці на Незалежності 36 і 38, де роботи тривають в період з 09:00 8.11 до 17:00 12.11.

У Долині графік відключення газу з 12 по 19 листопада у Івано-Франкіській області передбачає масштабні технічні роботи. На період з 09:00 11.11 до 17:00 12.11 газопостачання зупинили для таких вулиць:

Будівельників, Винниченка, Галицького, Дерлиці, Дністровська, Замкова, Затишна, Західна, Зелена, Івасюка, Коновальця, Космонавтів, Красінського, Крушельницької, Левинського, Лопатинського, Миру.

Міцкевича, Нова, Оболонська, Рошкевич, Коваля, Мирного, Пачовського, Орлика, Донцова, Південна, Садова, Смерекова, Стефаника, Стуса, Сумська, Томашківського, Устияновича, Франка, Квітнева, Чкалова, Шептицького, а також у селах Оболоння та Новичка.

Далі буде припинення газопостачання у селі Горохолина. Ремонтні заходи розпочнуться о 09:00 18.11 і триватимуть до 15:00 19.11.

У цей же період фахівці проводитимуть технічні перевірки в Рожневі, де подачу блакитного палива обмежать з 09:00 17.11 до 16:00 18.11. Крім того, 19.11 з 09:00 до 15:00 газопостачання тимчасово не буде в селі Грабовець.

