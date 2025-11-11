Графік відключення газу з 12 по 19 листопада у Івано-Франкіській області передбачає важливі планові роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 12 по 19 листопада у Івано-Франкіській області охоплює кілька сіл та міст, де фахівці проведуть технічні заходи.

В Івано-Франківську 12.11 з 09:00 до 16:00 газопостачання буде припинене на провулку Будівельний. Також без блакитного палива залишаться мішканці на Незалежності 36 і 38, де роботи тривають в період з 09:00 8.11 до 17:00 12.11.

У Долині графік відключення газу з 12 по 19 листопада у Івано-Франкіській області передбачає масштабні технічні роботи. На період з 09:00 11.11 до 17:00 12.11 газопостачання зупинили для таких вулиць:

газова плита, газ

Будівельників, Винниченка, Галицького, Дерлиці, Дністровська, Замкова, Затишна, Західна, Зелена, Івасюка, Коновальця, Космонавтів, Красінського, Крушельницької, Левинського, Лопатинського, Миру.

Міцкевича, Нова, Оболонська, Рошкевич, Коваля, Мирного, Пачовського, Орлика, Донцова, Південна, Садова, Смерекова, Стефаника, Стуса, Сумська, Томашківського, Устияновича, Франка, Квітнева, Чкалова, Шептицького, а також у селах Оболоння та Новичка.

Далі буде припинення газопостачання у селі Горохолина. Ремонтні заходи розпочнуться о 09:00 18.11 і триватимуть до 15:00 19.11.

У цей же період фахівці проводитимуть технічні перевірки в Рожневі, де подачу блакитного палива обмежать з 09:00 17.11 до 16:00 18.11. Крім того, 19.11 з 09:00 до 15:00 газопостачання тимчасово не буде в селі Грабовець.

