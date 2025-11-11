Жителям нескольких населенных пунктов следует подготовиться к введению графика отключений газа с 12 по 19 ноября в Ивано-Франковской области.

График отключения газа с 12 по 19 ноября в Ивано-Франковской области предусматривает важные плановые роботы, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 12 по 19 ноября в Ивано-Франковской области охватывает несколько сел и городов, где специалисты проведут технические мероприятия.

В Ивано-Франковске 12.11 с 09:00 до 16:00 газоснабжение будет прекращено на переулке Строительный. Также без голубого топлива останутся жители на Независимости 36 и 38, где работы продолжаются в период с 09.00 8.11 до 17.00 12.11.

В Долине график отключения газа с 12 по 19 ноября в Ивано-Франковской области предусматривает масштабные технические работы. На период с 09:00 11:11 до 17:00 12:11 газоснабжение остановили для таких улиц:

Строителей, Винниченко, Галицкого, Дерлицы, Днестровская, Замковая, Уютная, Западная, Зеленая, Ивасюка, Коновальца, Космонавтов, Красинского, Крушельницкой, Левинского, Лопатинского, Мира.

Мицкевича, Новая, Оболонская, Рошкевич, Коваля, Мирного, Пачовского, Орлика, Донцова, Южная, Садовая, Смерекова, Стефаника, Стуса, Сумская, Томашковского, Устияновича, Франко, Квитнева, Чкалова, Шептицкого, а также в селах Оболонь.

Продолжение следует прекращение газоснабжения в селе Горохолина. Ремонтные мероприятия начнутся в 09:00 18:11 и продлятся до 15:00 19:11.

В этот же период специалисты будут проводить технические проверки в Рожневе, где подачу голубого топлива ограничат с 09:00 17:11 до 16:00 18:11. Кроме того, 19.11 с 09:00 до 15:00 газоснабжение временно не будет в селе Грабовец.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Ивано-Франковске: какую важную информацию сообщили.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области: какую информацию следует знать.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области: какую важную информацию сообщили.