График отключения газа с 12 по 19 ноября в Ивано-Франковской области предусматривает важные плановые роботы, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 12 по 19 ноября в Ивано-Франковской области охватывает несколько сел и городов, где специалисты проведут технические мероприятия.

В Ивано-Франковске 12.11 с 09:00 до 16:00 газоснабжение будет прекращено на переулке Строительный. Также без голубого топлива останутся жители на Независимости 36 и 38, где работы продолжаются в период с 09.00 8.11 до 17.00 12.11.

В Долине график отключения газа с 12 по 19 ноября в Ивано-Франковской области предусматривает масштабные технические работы. На период с 09:00 11:11 до 17:00 12:11 газоснабжение остановили для таких улиц:

газовая плита, газ

Строителей, Винниченко, Галицкого, Дерлицы, Днестровская, Замковая, Уютная, Западная, Зеленая, Ивасюка, Коновальца, Космонавтов, Красинского, Крушельницкой, Левинского, Лопатинского, Мира.

Мицкевича, Новая, Оболонская, Рошкевич, Коваля, Мирного, Пачовского, Орлика, Донцова, Южная, Садовая, Смерекова, Стефаника, Стуса, Сумская, Томашковского, Устияновича, Франко, Квитнева, Чкалова, Шептицкого, а также в селах Оболонь.

Продолжение следует прекращение газоснабжения в селе Горохолина. Ремонтные мероприятия начнутся в 09:00 18:11 и продлятся до 15:00 19:11.

В этот же период специалисты будут проводить технические проверки в Рожневе, где подачу голубого топлива ограничат с 09:00 17:11 до 16:00 18:11. Кроме того, 19.11 с 09:00 до 15:00 газоснабжение временно не будет в селе Грабовец.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Ивано-Франковске: какую важную информацию сообщили.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области: какую информацию следует знать.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области: какую важную информацию сообщили.