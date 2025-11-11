Жителей просят заранее подготовиться к графику отключения света в Днепропетровской области на 12 ноября.

В Днепропетровской области на 12 ноября запланирован график отключения света, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

График включает в себя несколько районов и населенных пунктов и предусматривает плановые работы по обслуживанию и ремонту электросетей. Продолжительность обесточений составит с 08:00 до 17:00, поэтому жителям советуют заранее подготовиться и спланировать использование электроприборов.

В Днепровском районе электроснабжение временно прекратят в следующих местах:

с. Новоалександровка, ул. Садовая 79А;

СТ «Лесная красотка», участок 8.

В Каменском районе отключения коснутся г. Пятихатки, ул. Александрийская 65 и 67.

В Криворожском районе отключение электричества предусмотрено в г. Чкаловка по адресам:

ул. Свободна 12;

ул. Набережная 13.

Энергетики отмечают жителям, что такие плановые работы необходимы для поддержания стабильности сетей и безопасного функционирования оборудования. Местным жителям рекомендуют проверить работоспособность важных бытовых приборов, подготовить альтернативные источники освещения и ограничить использование электроприборов в часы обесточений.

Кроме того, в случае непредвиденных обстоятельств или аварийных ситуаций время возобновления электроснабжения может изменяться, поэтому следует следить за сообщениями местных энергетических служб.

Жителей просят заранее подготовиться к графику отключения света в Днепропетровской области на 12 ноября. В частности, стоит позаботиться о зарядке важных приборов, которые могут понадобиться в отсутствие электричества.

