Жители нескольких населенных пунктов в Запорожской области могут подготовиться к введению графика отключения света с 12 по 14 ноября.

График отключения света с 12 по 14 ноября в Запорожской области предусматривает, что работы будут продолжаться в ряде общин для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования, сообщает Politeka.

График отключения света с 12 по 14 ноября в Запорожской области был опубликован на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго".

Он предусматривает ряд плановых остановок электроснабжения в разных населённых пунктах. В частности, 12.11 с 09:00 до 17:00 без электричества останутся села Новостепнянское, Шевченковское, Новооленовка и Новоалександровка.

Также с 09:00 до 17:00 обесточат часть Приднепровского. Ограничения будут касаться улицы Набережной 43, 44а, 44, 52, 53, 40а, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 40.

Кроме того, 12.11, вместе с тем, работы проведут в селе Днепрольстан. Неудобства будут терпеть жители таких адресов: Октябрьская 1а, 1в, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 42, Шевченко 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

А 14.11 с 09:00 до 16:00 ограничения планируются в селе Отрадное. Это касается таких улиц: Вишневая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Профсоюзная 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Шевченко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Напомним, что кроме графика отключения света с 12 по 14 ноября, в Запорожской области могут вводить почасовые или аварийные ограничения из-за обстрелов энергосистемы. Информацию о таких обесточиваниях всегда оперативно публикуют на сайте "Запорожьеоблэнерго".

