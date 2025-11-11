График отключения света в Черниговской области на 12 ноября применяется с целью поддержания надежности сетей и безопасной работы оборудования.

В Черниговской области объявили график отключения света 12 ноября, сообщает Politeka.

Информацию об этом публикуют на сайте Остерской общины.

Плановые работы на воздушных линиях электропередач будут продолжаться с 09.00 до 17.00 в связи с техническим обслуживанием сетей.

Обесточение коснутся следующих населенных пунктов и улиц:

Остер:

ул. А.А. Грановского 28-53;

Беца 1–8; Броварская 1; Строителей 11-76;

Б.Хмельницкого 1-89; Весенняя 1–40;

Военного летчика Игоря Мороза 1-39;

Вознесенская 1-9; Воскресенская 1–16;

Вячеслава Чорновила 1-21; Гайдоматька 1-9; Генерала Солонины 10-26;

Дружбы 1-9; Зайцева 49А–51/1; Уютная 17–28; Апрельская 10-31; Княжество 1–8; Казачья 1–3;

Колесника 4–8; Левко Лукьяненко 1–19; Леси Украинки 1-27; Живописная 1–17; Мира 34–53; Мономаха 2-10; Набережная 1Б-4;

Независимости 23-41А; Новая 1–32; Олега Васюка 1-46; П.Г.Пекура 1–19; Семьи Птухи 40; Розанова 1-8; Сахарова 2–11;

Свободы 1–45; Соборная 1-7; Соломии Крушельницкой 1-19; Татаровская 1-29; Тимофея Носача 2–19; Успенская 1-10; Шевченко 13-96; Юбилейная 1-18; Ярослава Мудрого 10-54; переулок Мономаха 1-6; 8-го Марта 0.

График отключения света в Черниговской области на 12 ноября применяется с целью поддержания надежности сетей и безопасной работы оборудования. Местные потребители призывают заранее подготовиться и учесть временные ограничения в работе электроприборов. В частности, следует позаботиться о зарядке необходимых устройств.

Полный детальный график по конкретным адресам доступен на официальном сайте АО «Черниговоблэнерго» или Остерской общины.

