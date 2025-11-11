Графік відключення світла в Чернігівській області на 12 листопада застосовується з метою підтримки надійності мереж та безпечної роботи обладнання.

У Чернігівській області оголосили графік відключення світла на 12 листопада, повідомляє Politeka.

Інформацію про це публікують на сайті Остерської громади.

Планові роботи на повітряних лініях електропередач триватимуть із 09:00 до 17:00 у зв’язку з технічним обслуговуванням мереж.

Знеструмлення торкнуться наступних населених пунктів і вулиць:

Остер:

вул. А.О. Грановського 28–53;

Беца 1–8; Броварська 1; Будівельників 11–76;

Б.Хмельницького 1–89; Весняна 1–40;

Військового льотчика Ігоря Мороза 1–39;

Вознесенська 1–9; Воскресенська 1–16;

Вячеслава Чорновола 1–21; Гайдамацька 1–9; Генерала Солонини 10–26;

Дружби 1–9; Зайцева 49А–51/1; Затишна 17–28; Квітнева 10–31; Княжа 1–8; Козацька 1–3;

Колесника 4–8; Левка Лук’яненка 1–19; Лесі Українки 1–27; Мальовнича 1–17; Миру 34–53; Мономаха 2–10; Набережна 1Б–4;

Незалежності 23–41А; Нова 1–32; Олега Васюка 1–46; П.Г.Пекура 1–19; Родини Птухи 40; Розанова 1–8; Сахарова 2–11;

Свободи 1–45; Соборна 1–7; Соломії Крушельницької 1–19; Татарівська 1–29; Тимофія Носача 2–19; Успенська 1–10; Шевченка 13–96; Ювілейна 1–18; Ярослава Мудрого 10–54; провулок Мономаха 1–6; 8-го Березня 0.

Графік відключення світла в Чернігівській області на 12 листопада застосовується з метою підтримки надійності мереж та безпечної роботи обладнання. Місцевих споживачів закликають заздалегідь підготуватися та врахувати тимчасові обмеження у роботі електроприладів. Зокрема, варто подбати про зарядку необхідних пристроїв.

Повний детальний графік із конкретними адресами доступний на офіційному сайті АТ «Чернігівобленерго» або Остерської громади.

