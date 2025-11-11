Мешканці Харкова отримали інформацію про графік відключення води на 12 листопада, тож розповідаємо про це детальніше.

Графік відключення води на 12 листопада у Харкові передбачає кількаденні обмеження, повідомляє Politeka.

Як видно із голошень на платформі 1562, графік відключення води на 12 листопада у Харкові означає, що ті, в кого обмеження почалися кілька днів тому, нарешті зможуть очікувати на відновлення холодного та гарячого водопостачання.

Графік відключення води на 12 листопада у Харкові включає низку адрес, де проходять роботи з локалізації аварій та обстеження внутрішньобудинкових систем.

На проспекті Перемоги 66, роботи розпочалися 10.10 о 20:00 і триватимуть до 20:00 12.11. Тут перекрили стояк у квартирі 12 та обмежили доступ у квартиру 233 через залиття в 213.

На Космонавтів 3, ремонтні заходи стартували 10.10 о 17:00 і завершаться 12.11 о 17:00. Причиною є дефект у квартирі 88, через який перекрито холодне водопостачання на стояку в квартирі 8.

Ще одна адреса, де здійснюються роботи, це вулиця Валентинівська, будинок 23-А. Тут дефект локалізували, перекрили стояк п’ятої секції для квартир 18, 21, 24, 27 і 30.

Доступ до оселі № 24 наразі обмежений для проведення обстеження. Роботи тут почалися 9.11 о 14:11 і продовжуватимуться до 12.11 до 20:01.

Крім того, на проїзді Садовий 9, проводяться ремонти на системі гарячого водопостачання. Дефект виявили у помншканні № 22. Заходи з ремонту розпочалися 7.11 о 14:41 і завершаться 12.11 о 20:00.

Під час проведення ремонтних робіт мешканцям радять стежити за повідомленнями від аварійної служби. У разі змін, зєявляться додаткові оголошення.

