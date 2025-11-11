Жители Харькова получили информацию о графике отключения воды на 12 ноября, так что рассказываем об этом подробнее.

График отключения воды на 12 ноября в Харькове предусматривает ограничения в несколько дней, сообщает Politeka.

Как видно из приглашений на платформе 1562, график отключения воды на 12 ноября в Харькове означает, что те, у кого ограничения начались несколько дней назад, наконец-то смогут ожидать восстановления холодного и горячего водоснабжения.

График отключения воды на 12 ноября в Харькове включает в себя ряд адресов, где проходят работы по локализации аварий и обследованию внутридомовых систем.

На проспекте Победы 66 работы начались 10.10 в 20:00 и продлятся до 20:00 12.11 . Здесь перекрыли стояк в квартире 12 и ограничили доступ в квартиру 233 из-за заливки в 213.

На Космонавтов 3, ремонтные мероприятия стартовали 10:10 в 17:00 и завершатся 12:11 в 17:00. Причиной является дефект в квартире 88, из-за которого перекрыто холодное водоснабжение на стояке в квартире 8.

Еще один адрес, где производятся работы, это улица Валентиновская, дом 23-А. Здесь дефект локализовали, перекрыли стояк пятой секции для квартир 18, 21, 24, 27 и 30.

Доступ к дому № 24 ограничен для проведения обследования. Работы здесь начались 9.11 в 14:11 и будут продолжаться до 12.11 до 20:01.

Кроме того, на проезде Садовый 9 проводятся ремонты на системе горячего водоснабжения. Дефект обнаружили в памятовании №22. Мероприятия по ремонту начались 7.11 в 14:41 и завершатся 12.11 в 20:00.

При проведении ремонтных работ жителям советуют следить за сообщениями от аварийной службы. В случае изменений появятся дополнительные объявления.

