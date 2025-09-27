Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области стали важным инструментом помощи, позволяющим старшему поколению чувствовать заботу и уверенность в повседневной жизни.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области распределяются через программу благотворительного фонда «Крок з Надією», реализуемую совместно с международными организациями, сообщает Politeka.

На официальной странице фонда Facebook отмечается, что пожилые граждане получают сертификаты номиналом 440 гривен. Использовать их можно в торговой сети АТБ, выбирая продукты в соответствии с личными потребностями и вкусами. Такой подход делает поддержку удобной, ведь каждый самостоятельно определяет, что необходимо приобрести.

К инициативе присоединились Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сеть АТБ. Они обеспечивают доставку и контроль распределения, чтобы помощь попадала именно к тем, кто в ней больше всего нуждается. Благодаря этому ресурсы устремляются адресно и эффективно.

Для получения сертификата необходимо пройти простую регистрацию. Процедура проходит онлайн в специальном Telegram-чат-боте, где пользователям предлагаются пошаговые инструкции. Вся операция занимает всего несколько минут, что позволяет подать заявку быстро и без лишних бумажных проволочек.

Для тех, кто нуждается в дополнительной информации, работает горячая линия. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 13.00 до 18.00, а контакты указаны на ресурсах фонда. Это позволяет получить консультацию в случае возникновения трудностей с регистрацией или использованием сертификата.

Программа Крок з Надією демонстрирует, что объединение ресурсов партнеров создает действенные механизмы социальной поддержки. Благодаря такому подходу пожилые люди могут обеспечить себя базовыми товарами без дополнительных сложностей.

