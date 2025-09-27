ДТЕК оголосив нові графіки відключення світла в Київській області до кінця місяця – з 28 по 30 вересня 2025 року.

У Київській області в період із 28 по 30 вересня 2025 року будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла будуть діяти у Пірнівській громаді Вишгородського району Київської області у неділю, 28 вересня, з 8:30 до 20:00 у населених пунктах Вища Дубечня, Новосілки, Жукин, Пірнове, Нижча Дубечня, а в понеділок, 29 числа, в с.Сувид.

У межах Рокитнянської селищної громади, як пише Politeka, планові знеструмлення відбудуться з 8:30 до 18:30:

29 вересня – Маківка (вул. Білоцерківська, Гайова, Леоніда Каденюка, Садова, Травнева), Нова Маківка (Садова, Українська);

30 – Рокитне (Заводська, Лівобережна, провулки Кам’яний, Надрічний, Шевченка).

У понеділок, 30 числа, графіки відключення світла будуть застосовувати на території Димерської гр. в Київській області – частково без електроенергії з 8:30 до 20:00 залишаться населені пункти Козаровичі, Димер і Демидів, а в межах Петрівської – з 9:00 до 18:00 у с. Старі Петрівці, Нові Петрівці, Лютіж.

Крім того, знеструмлення відбудуться в Бучанській територіальній громаді:

29 – з 6:00 до 18:00 у Ворзелі (вул. Курортна, 37А, Тюльпанова, Яблунська, 43А);

29 – з 8:30 до 16:30 у Бабинцях (Віти Камінської, 1);

29 – з 8:30 до 20:00 – Тарасівщина (вул. Шевченка), Гаврилівка (Михайлівська);

30 – з 6:00 до 18:00 – Ворзель (вулиця Кленова);

30 – з 8:00 до 20:00 – Буча (Яснополянська, Шевченка, Нове Шосе, Богдана Хмельницького, 6, Енергетиків, 12, Чорних Запорожців, 1, Захисників України, 115).

Останні новини України:

