ДТЭК объявил новые графики отключения света в Киевской области до конца месяца – с 28 по 30 сентября 2025 года.

В Киевской области в период с 28 по 30 сентября 2025 года будут применяться локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности графики отключения света будут действовать в Пирновской общине Вышгородского района Киевской области в воскресенье, 28 сентября, с 8:30 до 20:00 в населенных пунктах Высшая Дубечня, Новоселки, Жукин, Пирново, Низшая Дубечня, а в понедельник, 29 числа, в с. Сувид.

В пределах Ракитнянской поселковой общины, как пишет Politeka, плановые обесточения состоятся с 8:30 до 18:30:

29 сентября – Маковка (ул. Белоцерковская, Гаевая, Леонида Каденюка, Садовая, Майская), Новая Маковка (Садовая, Украинская);

30 – Рокитное (Заводская, Левобережная, переулки Каменный, Недречный, Шевченко).

В понедельник, 30 числа, графики отключения света будут применяться на территории Дымерской гр. в Киевской области – частично без электроэнергии с 8:30 до 20:00 останутся населенные пункты Козаровичи, Дымер и Демидов, а в пределах Петровской – с 9:00 до 18:00 в с. Старые Петровцы, Новые Петровцы, Лютеж.

Кроме того, обесточения состоятся в Бучанской территориальной общине:

29 – с 6:00 до 18:00 в Ворзеле (ул. Курортная, 37А, Тюльпанова, Яблонская, 43А);

29 – с 8:30 до 16:30 в Бабинцах (Виты Каминской, 1);

29 – с 8:30 до 20:00 – Тарасовщина (ул. Шевченко), Гавриловка (Михайловская);

30 – с 6:00 до 18:00 – Ворзель (улица Кленовая);

30 – с 8:00 до 20:00 – Буча (Яснополянская, Шевченко, Новое Шоссе, Богдана Хмельницкого, 6, Энергетиков, 12, Черных Запорожцев, 1, Защитников Украины, 115).

