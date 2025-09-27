Загалом, дефіцит овочів в Київській області залишається серйозною загрозою для стабільності ринку та забезпечення населення якісними продуктами.

Дефіцит овочів в Київській області знову стає темою обговорення після перегляду прогнозів Українським клубом аграрного бізнесу щодо врожаю овочів, фруктів і ягід, пише Politeka.

За оцінками УКАБ, у деяких категоріях ситуація виглядає краще, ніж торік, коли обмежені обсяги продукції спричинили стрімке підвищення цін на ринку.

Попри оптимістичні прогнози, частина експертів ставиться до них скептично. Деякі виробники підкреслюють, що позитивні оцінки можуть використовуватися для покращення державних статистичних показників. Зокрема, фермери, які займаються насіннєвою картоплею, попереджають про зниження врожайності на 25–30% через весняні заморозки та непередбачувану липневу погоду. Це створює загрозу дефіциту овочів в Київській області та потенційно впливає на постачання в інші регіони.

Щодо традиційних овочів, ситуація поки більш обнадійлива. Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев відзначає, що картопля, капуста, буряк, морква та цибуля демонструють прийнятний урожай. Завдяки збільшенню пропозиції ціни на ці продукти на ринку почали знижуватися, а в деяких випадках опустилися нижче рівня минулого року.

Фрукти та ягоди виглядають менш стабільно. Фермер Сергій Леонов повідомляє про втрату приблизно 10% обліпихи через заморозки, а загальний врожай ягід може скоротитися на третину. Затримки з дозріванням ожини зумовили пізній початок збору, а персики наразі на 90% імпортні, що підтверджують дані компанії Green Technology. Проблеми також торкаються суниці, малини та лохини, частина яких має знижені якісні характеристики.

Особливу тривогу викликає ситуація з яблуками. Минулого року їхніх запасів вистачило лише до Нового року, через обмежені сховища довелося імпортувати продукцію, що призвело до стрімкого подорожчання. Загалом, дефіцит овочів в Київській області залишається серйозною загрозою для стабільності ринку та забезпечення населення якісними продуктами.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право