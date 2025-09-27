В целом дефицит овощей в Киевской области остается серьезной угрозой для стабильности рынка и обеспечения населения качественными продуктами.

Дефицит овощей в Киевской области снова становится темой обсуждения после пересмотра прогнозов Украинским клубом аграрного бизнеса по урожаю овощей, фруктов и ягод, пишет Politeka.

По оценкам УКАБ, в некоторых категориях ситуация выглядит лучше, чем в прошлом, когда ограниченные объемы продукции повлекли за собой стремительное повышение цен на рынке.

Несмотря на оптимистические прогнозы, часть экспертов относится к ним скептически. Некоторые изготовители подчеркивают, что положительные оценки могут использоваться для улучшения государственных статистических показателей. В частности, фермеры, которые занимаются семенным картофелем, предупреждают о снижении урожайности на 25–30% из-за весенних заморозков и непредсказуемой июльской погоды. Это создает угрозу дефицита овощей в Киевской области и потенциально влияет на поставки в другие регионы.

Относительно традиционных овощей ситуация пока более обнадеживающая. Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отмечает, что картофель, капуста, свекла, морковь и лук демонстрируют приемлемый урожай. Благодаря увеличению предложения цены на эти продукты на рынке начали снижаться, а в некоторых случаях опустились ниже уровня в прошлом году.

Фрукты и ягоды смотрятся менее стабильно. Фермер Сергей Леонов сообщает о потере примерно 10% облепихи из-за заморозков, а общий урожай ягод может сократиться на треть. Задержки с созреванием ежевики обусловили позднее начало сбора, а персики на 90% импортные, что подтверждают данные компании Green Technology. Проблемы также касаются земляники, малины и голубики, часть которых имеет пониженные качественные характеристики.

Особую тревогу вызывает ситуация с яблоками. В прошлом году их запасов хватило только к Новому году, из-за ограниченных хранилищ пришлось импортировать продукцию, что привело к стремительному удорожанию. Дефицит овощей в Киевской области остается серьезной угрозой для стабильности рынка и обеспечения населения качественными продуктами.

