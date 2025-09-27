Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює вакансії у торгівлі та логістиці, пропонуючи стабільний дохід, медичне страхування, соціальні гарантії та комфортні умови.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області пропонує різні можливості, що гарантують стабільний заробіток і сприяють розвитку професійних умінь, повідомляє Politeka.

Відповідно до даних сайту work.ua, компанія OKKO у Кропивницькому на вулиці Вокзальній, 14а, відкрила вакансії заправника та молодшого оператора автозаправної станції. Посади доступні для студентів і людей старшого віку на умовах повної зайнятості. Працівникам пропонують оплату праці у розмірі 12 000 гривень та додаткові чайові. Вимоги до кандидатів — наявність паспорта й військового квитка або приписного, відповідальність, пунктуальність і готовність до командної роботи.

Ще одна пропозиція надходить від компанії ЮГОС, яка працює у меблевій сфері з 1997 року. У Кропивницькому потрібен комірник. Основні завдання включають прийом та видачу товарів, ведення документації, контроль розміщення продукції та підготовку відправок. Серед вимог — уважність, охайність, бажання навчатися та робота в колективі. Компанія гарантує офіційне оформлення, заробітну плату 17 000 гривень, повний день і можливість професійного зростання.

Також на проспекті Винниченка, 1Б, мережа OKKO шукає продавця-касира й молодшого оператора автозаправної станції. Основні обов’язки — консультування клієнтів, облік продажів і підтримання чистоти робочої зони. Заробітна плата становить 21 000 гривень плюс відсоток від реалізації. Передбачене навчання, допомога колег і офіційне оформлення.

Отже, робота для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює вакансії у торгівлі та логістиці, пропонуючи стабільний дохід, медичне страхування, соціальні гарантії та комфортні умови, що дозволяє залишатися активними й реалізовувати професійні навички у дружньому колективі.

