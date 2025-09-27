Работа для пенсионеров в Кировоградской области охватывает вакансии в торговле и логистике, предлагая стабильный доход, медицинское страхование, социальные гарантии и комфортные условия.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области предлагает разные возможности, гарантирующие стабильный заработок и способствующие развитию профессиональных умений, сообщает Politeka.

Согласно данным сайта work.ua , компания OKKO в Кропивницком по улице Вокзальной, 14а, открыла вакансии заправщика и младшего оператора автозаправочной станции. Должности доступны студентам и людям старшего возраста на условиях полной занятости. Работникам предлагают оплату труда в размере 12 000 гривен и дополнительные чаевые. Требования к кандидатам – наличие паспорта и военного билета или приписного, ответственность, пунктуальность и готовность к командной работе.

Еще одно предложение поступает от компании ЮГОС, работающей в мебельной сфере с 1997 года. В Кропивницком нужен кладовщик . Основные задачи включают приём и выдачу товаров, ведение документации, контроль размещения продукции и подготовку отправок. Среди требований – внимательность, аккуратность, желание учиться и работа в коллективе. Компания гарантирует официальное оформление, заработную плату 17000 гривен, полный день и возможность профессионального роста.

Также на проспекте Винниченко, 1Б, сеть OKKO ищет продавца-кассира и младшего оператора автозаправочной станции. Основные обязанности – консультирование клиентов, учет продаж и поддержание чистоты рабочей зоны. Заработная плата составляет 21000 гривен плюс процент от реализации. Предусмотрена учеба, помощь коллег и официальное оформление.

Итак, работа для пенсионеров в Кировоградской области охватывает вакансии в торговле и логистике, предлагая стабильный доход, медицинское страхование, социальные гарантии и комфортные условия, позволяющие оставаться активными и реализовывать профессиональные навыки в дружественном коллективе.

