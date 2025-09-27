Основною причиною подорожчання стало зменшення обсягів збору врожаю у тепличних господарствах, що сприяє дефіциту цього продукту у Сумській області.

У Сумській області фіксують дефіцит одного з найпопулярніших продуктів, який українці традиційно використовують для приготування салатів, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Дефіцит продуктів у Сумській області спостерігається на помідори. За словами аналітиків, уже другий тиждень поспіль на ринку спостерігається зростання цін на тепличні томати. Основною причиною подорожчання стало зменшення обсягів збору врожаю у тепличних господарствах, що спричинило помітне скорочення пропозиції.

Вагомим чинником ситуації стала і сезонність: з відкритого ґрунту надходить усе менше продукції, адже пік польового виробництва вже минув. Це, у свою чергу, не лише підштовхує ціни вгору, а й сприяє дефіциту цього продукту у Сумській області.

Згідно з даними щоденного моніторингу, лише з початку поточного тижня тепличні помідори подорожчали ще на 14%. Наразі виробники пропонують їх за ціною від 35 до 55 гривень за кілограм (або 0,85–1,33 долара). Вартість залежить від якості овочів, їхнього калібру та обсягу партії.

Представники тепличних комбінатів пояснюють, що підвищення цін стало можливим завдяки зростанню попиту. Помітно активізували закупівлі великі роздрібні мережі та гуртові компанії. Свою роль відіграло й подорожчання ґрунтових помідорів, які також зросли в ціні через сезонне скорочення виробництва.

Водночас експерти наголошують, що навіть попри нинішню тенденцію, тепличні томати в Україні залишаються відносно доступними. Їхня середня ціна приблизно на 30% нижча, ніж це було на початку вересня 2024 року.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області: платіжки зростуть не для всіх, хто заплатить більше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: хто з українців має пріоритет у наданні фінансової підтримки.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Сумській області: що відбувається із цінами.