Основной причиной подорожания стало уменьшение объемов сбора урожая в тепличных хозяйствах, что способствует дефициту этого продукта в Сумской области.

В Сумской области фиксируют дефицит одного из самых популярных продуктов, традиционно используемых украинцами для приготовления салатов, сообщает Politeka.net.

Дефицит продуктов в Сумской области наблюдается помидорами. По словам аналитиков, уже вторую неделю подряд на рынке наблюдается рост стоимости на тепличные томаты. Основной причиной удорожания стало уменьшение объемов сбора урожая в тепличных хозяйствах, что повлекло за собой заметное сокращение предложения.

Весомым фактором ситуации стала и сезонность: с открытой почвы поступает все меньше продукции, ведь пик полевого производства уже миновал. Это, в свою очередь, не только подталкивает цены вверх, но способствует дефициту этого продукта в Сумской области.

Согласно данным ежедневного мониторинга, только с начала этой недели тепличные помидоры подорожали еще на 14%. Пока производители предлагают их по стоимости от 35 до 55 гривен за килограмм (или 0,85–1,33 доллара). Стоимость зависит от качества овощей, их калибра и объема партии.

Представители тепличных комбинатов объясняют, что повышение цен стало возможным за счет роста спроса. Заметно активизировали закупки крупных розничных сетей и оптовых компаний. Свою роль сыграло и подорожание грунтовых помидоров, которые также выросли в цене из-за сезонного сокращения производства.

В то же время эксперты подчеркивают, что, несмотря на нынешнюю тенденцию, тепличные томаты в Украине остаются относительно доступными. Их средняя цена примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024 года.

