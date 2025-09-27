Дефіцит хліба в Харківській області стає однією з ключових загроз для стабільності цін і забезпечення населення продуктами першої необхідності.

У сезоні 2025/26 у Харківській області існує ризик посилення дефіциту хліба через обмежену кількість високоякісної пшениці, яка потрібна для борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

Очікуваний врожай зернових загалом становить близько 21 млн тонн, проте лише 10,3 млн т можна використати як продовольче зерно. З них на 1–2 клас, що підходить для виробництва борошна високої якості, припадає всього 1,7 млн т, що значно менше потреб ринку.

Експерт Родіон Рибчинський із Спілки «Борошномели України» зазначає, що дефіцит кращого зерна стимулює зростання конкуренції між переробниками та експортерами. Фермери, очікуючи на вигіднішу ціну, часто відкладають продаж врожаю, що обмежує доступ до борошна та хлібопекарських виробів для споживачів і підвищує ціновий тиск на продукцію.

Ситуація з житом також викликає занепокоєння. У 2025/26 прогнозується імпорт близько 9 тис. тонн для покриття внутрішнього попиту, тоді як минулого року він складав лише 1,6 тис. тонн. Це підсилює залежність регіону від зовнішніх поставок і створює додаткові ризики для стабільності ринку.

За оцінками фахівців, структура виробництва та поведінка аграріїв можуть спричинити подальше подорожчання борошна. Обмежена доступність продовольчої пшениці вже зараз визначає роботу підприємств і може мати серйозні наслідки для продовольчої безпеки України.

Отже, дефіцит хліба в Харківській області стає однією з ключових загроз для стабільності цін і забезпечення населення продуктами першої необхідності, підкреслюючи потребу у контролі за зерновими ресурсами та ефективному управлінні виробництвом.

