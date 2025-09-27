В сезоне 2025/26 в Харьковской области существует риск усиления дефицита хлеба из-за ограниченного количества высококачественной пшеницы, необходимой для мукомольных предприятий, сообщает Politeka.
Ожидаемый урожай зерновых составляет около 21 млн тонн, однако лишь 10,3 млн т можно использовать как продовольственное зерно. Из них на 1–2 класс, подходящий для производства муки высокого качества, приходится всего 1,7 млн т, что значительно меньше потребностей рынка.
Эксперт Родион Рыбчинский из Союза «Мукомомель Украины» отмечает, что дефицит лучшего зерна стимулирует рост конкуренции между переработчиками и экспортерами. Фермеры, ожидая более выгодной цены, часто откладывают продажу урожая, что ограничивает доступ к муке и хлебопекарным изделиям для потребителей и повышает ценовое давление на продукцию.
Ситуация с рожью также вызывает беспокойство. В 2025/26 прогнозируется импорт около 9 тыс. тонн для покрытия внутреннего спроса, в то время как в прошлом году он составлял всего 1,6 тыс. тонн. Это усиливает зависимость региона от внешних поставок и создает дополнительные опасности для стабильности рынка.
По оценкам специалистов, структура производства и поведение аграриев могут повлечь за собой дальнейшее подорожание муки. Ограниченная доступность продовольственной пшеницы уже сейчас определяет работу предприятий и может иметь серьезные последствия для продовольственной безопасности Украины.
Следовательно, дефицит хлеба в Харьковской области становится одной из ключевых угроз стабильности цен и обеспечения населения продуктами первой необходимости, подчеркивая потребность в контроле за зерновыми ресурсами и эффективном управлении производством.
