Дефицит хлеба в Харьковской области становится одной из ключевых угроз стабильности цен и обеспечения населения продуктами первой необходимости.

В сезоне 2025/26 в Харьковской области существует риск усиления дефицита хлеба из-за ограниченного количества высококачественной пшеницы, необходимой для мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

Ожидаемый урожай зерновых составляет около 21 млн тонн, однако лишь 10,3 млн т можно использовать как продовольственное зерно. Из них на 1–2 класс, подходящий для производства муки высокого качества, приходится всего 1,7 млн ​​т, что значительно меньше потребностей рынка.

Эксперт Родион Рыбчинский из Союза «Мукомомель Украины» отмечает, что дефицит лучшего зерна стимулирует рост конкуренции между переработчиками и экспортерами. Фермеры, ожидая более выгодной цены, часто откладывают продажу урожая, что ограничивает доступ к муке и хлебопекарным изделиям для потребителей и повышает ценовое давление на продукцию.

Ситуация с рожью также вызывает беспокойство. В 2025/26 прогнозируется импорт около 9 тыс. тонн для покрытия внутреннего спроса, в то время как в прошлом году он составлял всего 1,6 тыс. тонн. Это усиливает зависимость региона от внешних поставок и создает дополнительные опасности для стабильности рынка.

По оценкам специалистов, структура производства и поведение аграриев могут повлечь за собой дальнейшее подорожание муки. Ограниченная доступность продовольственной пшеницы уже сейчас определяет работу предприятий и может иметь серьезные последствия для продовольственной безопасности Украины.

По оценкам специалистов, структура производства и поведение аграриев могут повлечь за собой дальнейшее подорожание муки. Ограниченная доступность продовольственной пшеницы уже сейчас определяет работу предприятий и может иметь серьезные последствия для продовольственной безопасности Украины.

