Безкоштовне житло для ВПО у Львові стало однією з ключових потреб для багатьох українців, які втратили домівку через війну.

Держава та місцеві громади створюють можливості для отримання безкоштовного житла для ВПО у Львові, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Львові можна отримати після постановки на квартирний облік. Йдеться про приміщення з комунальної власності громади, де переселенець зареєстрований у Єдиній базі даних внутрішньо переміщених осіб.

Цей дім видається на рік з правом продовження. Перевагу мають ті, хто не має власного помешкання або володіє площею меншою за встановлену норму на одну особу чи домогосподарство.

Право на проживання зберігається протягом воєнного стану і ще пів року після його завершення. Оплата стосується тільки комунальних послуг. Особливу увагу приділяють багатодітним родинам, сім’ям з дітьми, вагітним жінкам, людям старшого віку чи тим, чия оселя була зруйнована.

Важливо, що перебування на такому обліку не обмежує можливості ВПО стати в чергу на безкоштовне соціальне житло у Львові або брати участь у державних програмах з придбання чи будівництва дому.

Щоб стати на квартирний облік, заявник повинен подати заяву до місцевої влади або до Центру надання адміністративних послуг. Члени його сім’ї вносяться до обліку автоматично.

До пакета документів входять паспорт або інший документ, що підтверджує особу і громадянство, довідка про статус переселенця, документи членів сім’ї, свідоцтва про шлюб чи народження дітей, а також інші довідки, що підтверджують право на пріоритет. Обов’язково додається ідентифікаційний код.

Якщо йдеться про тимчасове розміщення, то влада повинна поселити громадян протягом трьох робочих днів після появи вільної квартири.

