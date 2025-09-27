Безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області можна отримати завдяки підтримці благодійної організації, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Соціального захисту міста Сум".

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради знову отримав чергову партію безкоштовних продуктів у Сумській області для ВПО та мешканців громади.

Ця підтримка стала можливою завдяки багаторічній співпраці з міжнародними партнерами, яка триває з 2024 року, зокрема з організацією Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) у партнерстві з Фондом Говарда Дж. Баффета. Велику роль у координації проєктів у Сумському регіоні відіграє Олег Малиновський, який забезпечує ефективну організацію видачі гуманітарної допомоги.

Безкоштовні продукти у Сумській області призначені для містян та ВПО, які належать до певних категорій, що визначені як найбільш вразливі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі

Зокрема, отримати допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, мешканці громади, чиї домогосподарства були частково або повністю зруйновані під час обстрілів, діти з багатодітних родин, а також члени сімей безвісти зниклих Захисників України, які зареєстровані у межах територіальної громади.

Важливо зазначити, що гуманітарна підтримка надається лише тим особам, які раніше не отримували аналогічної допомоги, а також зареєстровані у межах Сумської міської територіальної громади. Для внутрішньо переміщених осіб наявність місцевої реєстрації не є обов’язковою умовою.

Отримати продуктові набори можна за адресою: вул. Харківська, 35, кабінет 201. Графік роботи центру передбачає прийом громадян з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:00, з обідньою перервою з 12:00 до 13:00.

