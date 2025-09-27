Безкоштовні продукти у Сумській області призначені для містян та ВПО, які належать до певних категорій, що визначені як найбільш вразливі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області можна отримати завдяки підтримці благодійної організації, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Соціального захисту міста Сум".

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради знову отримав чергову партію безкоштовних продуктів у Сумській області для ВПО та мешканців громади.

Ця підтримка стала можливою завдяки багаторічній співпраці з міжнародними партнерами, яка триває з 2024 року, зокрема з організацією Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) у партнерстві з Фондом Говарда Дж. Баффета. Велику роль у координації проєктів у Сумському регіоні відіграє Олег Малиновський, який забезпечує ефективну організацію видачі гуманітарної допомоги.

Безкоштовні продукти у Сумській області призначені для містян та ВПО, які належать до певних категорій, що визначені як найбільш вразливі.

Зокрема, отримати допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, мешканці громади, чиї домогосподарства були частково або повністю зруйновані під час обстрілів, діти з багатодітних родин, а також члени сімей безвісти зниклих Захисників України, які зареєстровані у межах територіальної громади.

Важливо зазначити, що гуманітарна підтримка надається лише тим особам, які раніше не отримували аналогічної допомоги, а також зареєстровані у межах Сумської міської територіальної громади. Для внутрішньо переміщених осіб наявність місцевої реєстрації не є обов’язковою умовою.

Отримати продуктові набори можна за адресою: вул. Харківська, 35, кабінет 201. Графік роботи центру передбачає прийом громадян з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:00, з обідньою перервою з 12:00 до 13:00.

