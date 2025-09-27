Бесплатные продукты в Сумской области предназначены для горожан и ВПЛ, относящихся к определенным категориям, которые определены как наиболее уязвимые.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области можно получить благодаря поддержке благотворительной организации, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Социальной защиты города Сум".

Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета снова получил очередную партию бесплатных продуктов в Сумской области для ВПЛ и жителей общины.

Эта поддержка стала возможной благодаря продолжающемуся с 2024 года многолетнему сотрудничеству с международными партнерами, в частности с организацией Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) в партнерстве с Фондом Говарда Дж. Баффета. Большую роль в координации проектов в Сумском регионе играет Олег Малиновский, обеспечивающий эффективную организацию выдачи гуманитарной помощи.

В частности, получить помощь могут внутренне перемещенные лица, жители общины, чьи домохозяйства были частично или полностью разрушены при обстреле, дети из многодетных семей, а также члены семей без вести пропавших Защитников Украины, зарегистрированных в пределах территориального общества.

Важно отметить, что гуманитарная поддержка предоставляется только тем лицам, которые ранее не получали аналогичную помощь, а также зарегистрированы в рамках Сумской городской территориальной общины. Для внутриперемещенных лиц наличие местной регистрации не является обязательным условием.

Получить продуктовые наборы можно по адресу ул. Харьковская, 35, кабинет 201. График работы центра предусматривает прием граждан с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, в пятницу с 8:00 до 15:00, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:00.

