Дефіцит продуктів у Кіровоградській області відчутно ускладнює життя місцевим жителям та бізнесу, повідомляє Politeka.

Найбільший тиск спостерігається на ринку хлібобулочних виробів, де ціни зростають швидше за інші категорії. Споживачі вже помічають поступове подорожчання. За прогнозами експертів, батон із пшеничного борошна може коштувати близько 55 гривень, що додасть приблизно чверть до звичних витрат. Основним фактором підвищення вартості називають здорожчання пального, яке прямо впливає на доставку зерна та реалізацію готової продукції.

За словами консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, Україна має достатньо ресурсів і виробничих потужностей для забезпечення населення. Водночас саме логістика залишається вирішальним елементом, що формує остаточну ціну товарів у магазинах. Додаткові труднощі виникають через пошкодження підприємств та транспортної інфраструктури внаслідок обстрілів, що підвищує ризики постачання та посилює фінансовий тиск на покупців.

На початку серпня 2025 року в торгівельних закладах фіксували такі ціни: батон «Рум’янець» (450 г) — 27,90 грн, пшеничний (600–650 г) — від 42,99 до 44,72 грн, житній «Бородинський» (300 г) — 44,90 грн. Передбачуване підвищення до 55 гривень створить додатковий виклик для сімейних бюджетів.

Фахівці радять планувати закупівлі заздалегідь і звертати увагу на акційні пропозиції магазинів, щоб зменшити вплив подорожчання. Очевидно, що дефіцит продуктів у Кіровоградській області вже позначився на ринку, змушуючи місцевих жителів шукати більш доступні варіанти для придбання хлібобулочних виробів.

