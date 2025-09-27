Дефицит продуктов в Кировоградской области уже сказался на рынке, заставляя местных жителей искать более доступные варианты для приобретения хлебобулочных изделий.

Дефицит продуктов в Кировоградской области ощутимо усложняет жизнь местным жителям и бизнесу, сообщает Politeka.

Наибольшее давление наблюдается на рынке хлебобулочных изделий, где цены растут быстрее других категорий. Потребители уже подмечают постепенное подорожание. По прогнозам экспертов, батон из пшеничной муки может стоить около 55 гривен, что прибавит примерно четверть к привычным затратам. Основным фактором повышения стоимости называют удорожание горючего, прямо влияющее на доставку зерна и реализацию готовой продукции.

По словам консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, у Украины достаточно ресурсов и производственных мощностей для обеспечения населения. В то же время, именно логистика остается решающим элементом, формирующим окончательную цену товаров в магазинах. Дополнительные трудности возникают из-за повреждений предприятий и транспортной инфраструктуры в результате обстрелов, что повышает риски поставок и усиливает финансовое давление на покупателей.

В начале августа 2025 года в торговых заведениях фиксировали следующие цены: батон «Румьянец» (450 г) – 27,90 грн, пшеничный (600–650 г) – от 42,99 до 44,72 грн, ржаной «Бородинский» (300 г) – 44,90 грн. Предполагаемое повышение до 55 гривен создаст дополнительный вызов семейным бюджетам.

Специалисты советуют планировать закупки заранее и обращать внимание на акционные предложения магазинов, чтобы снизить влияние подорожания. Очевидно, что дефицит продуктов в Кировоградской области уже сказался на рынке, заставляя местных жителей искать более доступные варианты для приобретения хлебобулочных изделий.

Источник: agroweek

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.