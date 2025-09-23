Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області створюють умови безпеки та надають необхідну підтримку старшим людям і переселенцям.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області доступні через мережу соціальних центрів і гуманітарних пунктів, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується спільно з благодійними організаціями та місцевими службами для підтримки людей у складних життєвих ситуаціях. Один із таких центрів розташований на базі обласного соціального закладу матері та дитини. Тут літні переселенці можуть отримати тимчасове житло, продукти, засоби гігієни та предмети першої необхідності.

Заклад оснащений місцями для приготування їжі, душовими та умовами для безпечної ночівлі. Благодійники також надають дитяче харчування, постільну білизну та інші необхідні речі. Інший пункт працює на базі НВК №26 спільно з дитячим центром «Зорецвіт» на Студентському бульварі, 21. У будні з 9:00 до 17:00 тут можна отримати гарячі обіди, одяг, дитячі товари та продуктові набори для дому, що особливо важливо для літніх людей, які не можуть самостійно забезпечувати харчування.

Щоб скористатися допомогою, у соціальному центрі матері та дитини потрібно попередньо зателефонувати, а у гуманітарному пункті звернутися до волонтерів у робочий час.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області створюють умови безпеки та надають необхідну підтримку старшим людям і переселенцям. Програма продовжує функціонувати, охоплюючи якомога більше пенсіонерів та тих, хто потребує термінової допомоги.

До слова, у Кіровоградській області українці також можуть отримати безкоштовне житло. Воно доступне у різних форматах і пропонується як державними, так і приватними ініціативами.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.