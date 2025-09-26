Дефіцит продуктів у Київській області найбільше проявляється на ринку олії та супутніх категоріях.

Дефіцит продуктів у Київській області у 2025 році посилився через складнощі з вирощуванням соняшнику на південних територіях, повідомляє Politeka.

Найбільше постраждала Херсонщина: посуха змусила аграріїв частково знищувати посіви, а після руйнування Каховської ГЕС зрошення стало неможливим, що у поєднанні з відсутністю опадів лише загострило кризу.

Правобережні ділянки тривалий час залишалися сухими, тому плантації довелося переорювати або викорчовувати. Перші оцінки врожайності показували лише 0,2–0,3 тонни з гектара. Додаткові втрати принесли весняні заморозки, буревії, шквали та напади сарани.

Попри проблеми на окремих територіях, загальний продовольчий баланс країни залишається відносно стабільним. У степових регіонах Кіровоградщини, Полтавщини, Миколаївщини та Одещини погодні умови були значно сприятливішими, що дозволяє очікувати загальний урожай у межах 13,5–14 млн тонн.

Проте на регіональних ринках вже помітне скорочення обсягів переробки. Деякі підприємства переключилися на сою та ріпак, а запаси насіння зменшилися. Це призвело до дефіциту соняшникової олії, який напряму відчули споживачі. Влітку 2025 року роздрібна ціна літра досягла 80,62 грн, а індекс споживчих цін у липні склав 100,4.

У торговельних мережах коливання цін були значними: у АТБ пляшка 0,9 л коштувала 72,27 грн, тоді як у Сільпо аналогічний товар оцінювали у 96,99 грн.

Отже, дефіцит продуктів у Київській області найбільше проявляється на ринку олії та супутніх категоріях. Зростання цін уже зафіксоване, тому покупцям радять уважніше планувати закупівлі та звертати увагу на більш вигідні пропозиції, щоб зменшити витрати.

