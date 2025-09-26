Дефицит продуктов в Киевской области больше всего проявляется на рынке масла и сопутствующих категориях.

Дефицит продуктов в Киевской области в 2025 году усугубился из-за сложностей с выращиванием подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

Больше пострадала Херсонщина: засуха заставила аграриев частично уничтожать посевы, а после разрушения Каховской ГЭС орошение стало невозможным, что в сочетании с отсутствием осадков только обострило кризис.

Правобережные участки долго оставались сухими, поэтому плантации пришлось перепахивать или выкорчевывать. Первые оценки урожайности показывали всего 0,2–0,3 тонн с гектара. Дополнительные потери принесли весенние заморозки, ураганы, шквалы и приступы саранчи.

Несмотря на проблемы на отдельных территориях, общий продовольственный баланс страны остается относительно стабильным. В степных регионах Кировоградщины, Полтавщины, Николаевщины и Одесщины погодные условия были более благоприятными, что позволяет ожидать общий урожай в пределах 13,5-14 млн тонн.

Однако на региональных рынках уже заметно сокращение объемов переработки. Некоторые предприятия переключились на сою и рапс, а запасы семян снизились. Это привело к дефициту подсолнечного масла, которое почувствовали потребители. Летом 2025 розничная цена литра достигла 80,62 грн, а индекс потребительских цен в июле составил 100,4.

В торговых сетях колебания цен были значительными: у АТБ бутылка 0,9 л стоила 72,27 грн, в то время как в Сильпо аналогичный товар оценивали в 96,99 грн.

Следовательно, дефицит продуктов в Киевской области больше всего проявляется на рынке масла и сопутствующих категориях. Рост цен уже зафиксирован, поэтому покупателям советуют внимательнее планировать закупки и обращать внимание на более выгодные предложения, чтобы снизить затраты.

